Эксперт Абунин рассказал, что стоит ожидать в магнитную бурю 1 декабря

Специалист отметил, что геомагнитные возмущения возможны во второй половине завтрашнего дня. Однако, основной пик, согласно предварительной информации, ожидается первого декабря.

Артем Абунин является руководителем Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН. Специально для RT эксперт рассказал, чем вызвана предстоящая магнитная буря, ожидающаяся 1 декабря. Он также отметил, что геомагнитное возмущение «можно будет видеть несколько дней».

Предстоящее явление специалисты оценивают как большую или очень большую магнитную бурю. Однако, пугаться не стоит, ведь это нормально на сегодняшний день, поскольку «мы находимся сейчас в максимуме солнечной активности». Стоит подчеркнуть и тот факт, что 1 декабря в центр солнечного диска придет корональная дыра. Это область, где солнечное магнитное поле раскрывается, позволяя солнечному ветру утекать в космос.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что врач дал советы метеозависимым на время магнитных бурь.