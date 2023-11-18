Врач дал советы метеозависимым на время магнитных бурь

Людям с метеозависимостью нужно перестроить свой график на период магнитных бурь, и не утруждаться вниманием и физическими нагрузками. Соответствующее заявление сделал специалист московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников, его слова передает издание РИА Новости .

Накануне сообщалось, что новая магнитная буря прогнозируется с 22 по 26 ноября.

Тяжельников заявил, что с такой затяжной бурей, чувствительным людям нужно перестроить свой график на эту неделю, и в частности, отказаться от физических нагрузок.

Эксперт также подчеркнул, что облегчить свое состояние можно при помощи питания: нужно добавить в рацион больше легких блюд и овощей. Для поддержания циркуляции крови он посоветовал увеличить количество потребляемой воды, а кофе заменить на чай. Стоит избегать стресса и алкоголя, а также быть внимательнее за рулем, заключил он.