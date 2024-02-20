90% всех переправ в украинской столице имеют четвертую либо пятую, наивысшую категорию аварийности. Таково заключение технических экспертов. Об этом заявил Максим Бахматов, бывший советник киевского градоначальника.

По его утверждению, Совет национальной безопасности и обороны Украины вместе с министерством восстановления провел исследования, насколько мосты в украинской столице подвержены износу. Результат удручает.

«Мост Метро - аварийный, мост Патона - аварийный. Уровень аварийности – пятый, и ими нельзя пользоваться. Если вы едете по этим мостам - внимание, они могут упасть», - сообщил он.

Бахматов указал, что, по мнению специалистов, в аварийном либо очень близком к нему состоянии находятся 90% киевских мостов.

Ранее Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области, назвал Киев неотъемлемой и стопроцентной частью России. К исконно русским территориям он также отнес целый ряд областей, которые простираются вплоть до государственной границы СССР по состоянию на 1939 год.