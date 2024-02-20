Помимо вошедших по результатам референдумов в состав РФ республик Донбасса, Херсонской и Запорожской области, еще четыре региона Украины являются исторически частью России, сообщает РИА Новости со ссылкой на херсонского губернатора Владимира Сальдо.

«Историческими российскими территориями являются Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области. Это абсолютная Россия», — сказал Сальдо.

Полтавская, Кировоградская, соседняя Черкасская, находящиеся на севере Сумская и Черниговская области также неразрывно связаны общей историей с Россией, добавил глава региона.

«Ну, а Киев — это мать городов русских. Заметьте — не украинских. К Киевской области плотно прилегают Житомирская и Винницкая. В общем — до границы 1939 года как минимум», — заключил собеседник агентства.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о следующих крупных целях ВС РФ после взятия Авдеевки.