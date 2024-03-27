Эксперт Дударев объяснил, как защититься от вербовщиков, призывающих к терактам за деньги

После шокирующего теракта в «Крокусе» активизировались злоумышленники. Многие из них отправляют сообщения и звонки, где просят совершить диверсии и теракты за вознаграждение. Глава совета РОССОЮЗСПАСа в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» Алексей Дударев объяснил, как защитить себя и близких во время подобных вербовок.

Полагают, что основные призывы с просьбой совершить теракт исходят от Украины. Прежде всего получатель такого звонка или сообщения не должен разговаривать с неизвестными, а сразу сообщить все полиции. Это позволит быстрее отследить источники. Если же вступить в диалог со злоумышленником, можно оказаться под его воздействием. Такое работает с людьми, которые неустойчивы психологически и доверчивы. Иностранные спецслужбы знают, как устраивать эффективные провокации и добиваться желаемого.

«К сожалению, мы знаем о случаях, когда люди совершают противоправные действия, о которых сильно жалеют. На эмоциях и в стрессовой ситуации люди могут совершать очень странные поступки», — отметил эксперт.

Дударев напомнил, что также помощи можно попросить у близких и друзей, если человек теряется от нежданного звонка и неправомерного предложения.

Ранее сообщалось, что подросткам в ДНР предлагали совершить теракт по схеме «Крокуса.