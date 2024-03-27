Подросткам в ДНР предлагали взорвать школу по схеме «Крокуса»

После трагедии в Красногорске неизвестные лица связались с подростками, проживающими в ДНР. Злоумышленники предлагали им совершить атаку новоазовской школы №1, сообщили РИА Новости .

Несовершеннолетним обещали заплатить 1,5 миллиона рублей. Сообщение пришло 25 марта. Об инциденте правоохранительным органам сразу сообщили мариупольские педагоги и активисты «Народной дружины». Известно, что одно и то же сообщение пришло трем ребятам. Они успели сделать его скрин. Неизвестный аккаунт сразу был удален.

«Двадцать пятого марта я просыпаюсь, захожу в Telegram и вижу, что у меня пришло уведомление от какого-то «левого» аккаунта. Там сообщение: «Здравствуй, Егор, мы тебе готовы заплатить 1,5 миллиона рублей, чтобы ты устроил теракт в новоазовской школе №1, место встречи скажем позже», — рассказал РИА Новости Егор, ученик восьмого класса этой школы.

Старший дружинник мариупольской «Народной дружины» Алексей Семенков рассказал, что каждого школьника и студента обучают правилам поведения в случае получения провокационных сообщений — полный игнор.

«Это люди, которые выманивают молодую кровь, чтобы их потом сделать виноватыми», —сказал старший дружинник мариупольской «Народной дружины» Алексей Семенков.

И. о. директора первой школы Новоазовска Екатерина Морозова отметила, что после завершения весенних каникул все сотрудники учреждения перейдут в режим повышенной бдительности. Администрация передала данные о предложенном школьникам теракте сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее мы сообщали, что Росгвардия предупредила об участившихся звонках и сообщениях с неправомерными призывами россиян к терактам, которые идут от Украины.