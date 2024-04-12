Эксперт Кущ предрек Украине скорую катастрофу из-за демографического кризиса

На украинской территории резко упала численность населения, и это грозит крайне тяжелыми последствиями. Они способны обнулить даже возможный выигрыш Киева в текущем конфликте. Так считает украинский экономист Алексей Кущ, его точку зрения привел политолог Юрия Романенко на своем YouTube-канале.

По его мнению, демографический кризис, который приближается все ближе и ближе, станет самой настоящей национальной катастрофой. Даже выигрыш в конфликте не способен покрыть ее последствия.

«По моим оценкам, демографический профиль Украины после войны – это 25 миллионов человек», - указал он.

Из этого количества 10 миллионов составят пенсионеры, порядка 5 миллионов дети. Только 7-8 миллионов человек будут относиться к числу экономически активных. Еще несколько лет назад эта цифра была в 2-2,5 раза выше. Число экономически активных людей сокращается на Украине крайне быстро, гораздо быстрее, чем общее количество населения. Рабочие руки утекают из страны под любым удобным предлогом, в ней остаются только неспособные заработать за рубежом.

Ранее украинские беженки пожаловались на условия, в которых им приходится жить в США. По их словам, порядка 80% приезжих с Украины теперь мечтают о том, как они вернутся на родину. Им всем приходится очень много работать, чтобы оплачивать все насущные траты.