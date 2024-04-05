Украинские беженки пожаловались на невыносимые условия жизни в Нью-Йорке

Украинцы в США попали в программу беженцев, но даже это не облегчило им жизнь. Недавно две украинки в беседе с Bloomberg рассказали, что в Нью-Йорке им катастрофически не хватает денег, спокойствия и комфорта, которые были на родине.

Агентство отмечает, что большинство (80%) граждан Украины, которые покинули страну, мечтают вернуться. Не стали исключением и две женщины, которые оказались временно в Нью-Йорке. Они признаются, что жить в штате тяжело. Им приходится бороться за лучшие условия с другими мигрантами по программе, которая не так уж хорошо их поддерживает. Денег зачастую не хватает на качественные продукты и даже съем комнаты. Особенно тяжело приходится тем, кто переехал с детьми.

«Нужно так много работать, чтобы оплачивать счета, траты на жизнь. Для родителя-одиночки с ребенком это невозможно», — рассказала украинка.

Другая 52-летняя беженка из Одессы рассказала, что уже трижды оставалась без крыши над головой. Жить в Нью-Йорке сплошной стресс и гонка. Успех этого места, вероятно, существует только в кино.

Ранее сообщалось, что Украина не помогает беженцам вернуть изъятых в Европе детей.