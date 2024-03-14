Эксперт Леонков: США начали применять на Украине новую версию ЗРК Patriot
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США решили поменять тактику противовоздушной обороны на Украине, поставив в ВСУ более мобильную и маневренную версию своего ЗРК Patriot, рассказал в беседе с РИА Новости ведущий российский специалист по системам ПВО Алексей Леонков.
Как отметил военный аналитик, новые пусковые установки ЗРК интегрированы на автомобильное шасси. Кроме того, они снабжены радарами и командными пунктами.
«США применяют на Украине новую версию ЗРК, у которой транспортно-пусковые контейнеры с зенитными ракетами и другие элементы системы интегрированы на шасси боевой машины. Это резко повышает мобильность комплекса и позволяет успешно применять его для воздушных засад или для прикрытия конкретных направлений со сменой позиции», — сообщил Леонков.
Эксперт отдельно обратил внимание, что указанным вариантом Patriot способны управлять исключительно кадровые американские военные. Таким образом получается, что боевые расчеты ВС США уже точно присутствуют на поле боя в зоне СВО.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли ракетный удар по ПВО ВСУ в районе Покровска, уничтожив сразу несколько американских ЗРК Patriot.