Минобороны сообщило об очередном поражении ЗРК Patriot

Российские ВКС нанесли поражение зенитно-ракетному комплексу Patriot в Харьковской области, сообщается в сводке Минобороны.

Комплекс в момент поражения находился на огневой позиции. Серьезность повреждений не уточняется.

Также в Харьковской области в районе Балаклеи уничтожен цех по ремонту вооружения и военной техники.

Эксперты отмечают, что в последнее время ВСУ стали перемещать свои системы ПВО ближе к линии фронта, что делает их более уязвимыми.

Аналитик журнала National Interest Петер Сучиу высказал предположение, что уничтожение украинских систем ПВО будет иметь стратегическое значение.