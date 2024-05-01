Кураторы киевского режима всерьез рассматривают варианты противостояния с Москвой на Украине после взятия ВС РФ под контроль Киева и остальной украинской территории, считает британский эксперт Александр Меркурис.

По его мнению, после победы России Вашингтон с Брюсселем могут сформировать украинское правительство в изгнании.

«Конфликт на Украине может продолжаться бесконечно, даже если сами боевые действия закончатся из-за победы русских. Есть много способов, к слову, они, на Западе, могут создать альтернативное правительство», — сказал Меркурис в своем блоге на YouTube.

По его мнению, поставленные Западом во главе правительства в изгнании украинские чиновники будут представлять Украину на всех международных площадках форумах. И после побега из страны им будет поставлена задача не признавать итоги мирных переговоров.

В то же время, как констатировал Меркурис, победа России в украинском конфликте станет мощнейшим в новейшей истории психологическим ударом для западных стран.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз помечтал о вступлении страны в НАТО и победе над Россией.