В Московской области скончался третий человек по результатам удара украинских БПЛА

Еще один раненный во время ночного налета умер в Подмосковье. Итоговое число жертв воздушного удара стало равняться трем. Об этом сообщила в своем телеграм-канале Евгения Хрусталева, глава Домодедово.

По утверждению Хрусталевой, ей доложили, что третий мужчина умер в медицинском учреждении. Медики не сумели спасти ему жизнь.

«Только что мне сообщили, что третий мужчина тоже скончался. Врачи сделали все, что смогли», — указала она.

Хрусталева пообещала, что администрация окажет семьям погибших всю необходимую помощь, а также выразила свои соболезнования.

Ранее выяснилось, что американский YouTube-блогер Лекс Фридман оказался неподалеку от того места, где ВСУ нанесли свой удар с использованием беспилотников. Он написал в соцсети, что хочет как можно скорее завершить украинский конфликт и вносит свой «посильный вклад, взаимодействуя со всеми заинтересованными сторонами».