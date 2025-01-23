Военный аналитик Олег Матвийчук в беседе с Инфо24 выразил мнение о том, что украинские силы начали активное минирование Донбасса. Вероятно, это связано с их неспособностью удержать фронтовые позиции.

По словам эксперта, украинские националисты устанавливают мины на путях отступления, чтобы предотвратить возможное бегство своих бойцов с линии фронта.

Матвийчук также отметил, что создание заградотрядов и минирование тыловых районов способствуют тому, что некоторые украинские военнослужащие начинают рассматривать возможность перехода на сторону российской армии.

Это представляет серьезную угрозу не только для солдат ВС РФ при наступлении, но и для мирных украинцев, которые рискуют стать жертвами оставленных взрывных устройств.

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