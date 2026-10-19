Эксперт призвала россиян заранее разобраться с налогами за 2025 год

Россиянам не стоит откладывать уплату налогов до последнего дня, чтобы успеть проверить начисления и при необходимости обратиться за разъяснениями в налоговую инспекцию. Об этом РИА Новости рассказала заместитель генерального директора Ассоциации развития финансовой грамотности Ирина Маслова.

По словам эксперта, оплатить налоги необходимо до 1 декабря всем, кто получил соответствующее уведомление. При этом в начислениях за 2025 год могут учитываться НДФЛ, рассчитанный по прогрессивной шкале, и налог на дополнительные доходы. Поэтому важно заранее изучить документ и убедиться, что все суммы указаны правильно. Это поможет избежать ошибок и возможных штрафов.

Если у человека возникнут сомнения или он не согласится с размером начислений, Маслова рекомендует записаться на консультацию в налоговую инспекцию по месту жительства. Чем раньше начать разбираться в ситуации, тем больше времени останется на получение разъяснений до установленного срока оплаты.

Эксперт также напомнила, что имущественные налоги лучше оплачивать как минимум за две недели до 1 декабря. Такой запас времени позволит решить возможные вопросы без спешки.

Упростить процесс можно с помощью автоплатежа, который подключается в личном кабинете Федеральной налоговой службы. В этом случае не придется каждый раз самостоятельно следить за датой платежа и вводить данные.

Еще один вариант — пополнять единый налоговый счет (ЕНС) частями. Это позволяет распределить расходы во времени и избежать необходимости вносить всю сумму сразу. Главное — заранее проверить начисления и обеспечить своевременную уплату налогов.

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