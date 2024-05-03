Жителям Подмосковья объяснили, как расторгнуть договор страхования при досрочном погашении кредита

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская объяснила, можно ли расторгнуть договор страхования в случае досрочного погашения потребительского кредита.

Так, согласно федеральному законодательству, у заемщика есть возможность вернуть часть денежных средств, которые были потрачены на страховку, если он полностью погасил кредит раньше установленных сроков.

«При досрочном погашении потребительского кредита страховая компания обязана вернуть заемщику часть страховой премии <…> при соблюдении следующих условий: заемщик выступает страхователем по договору добровольного страхования, который обеспечивает исполнение кредитных или заемных обязательств; заемщик подал заявление о возврате части премии; отсутствуют события с признаками страхового случая», — отметила Ирина Фаевская.

Если же заемщик был застрахован через банк, то деньги должен будет вернуть именно банк, добавила Уполномоченный по правам человека в Московской области.