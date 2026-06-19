Эксперты назвали самые популярные комплектации новых машин в Подмосковье

Эксперты сервиса «Авито Авто» изучили предпочтения пользователей платформы из Московской области в период с января по май 2026 года. В пятерку наиболее популярных моделей новых автомобилей, по данным аналитиков, вошли LADA Granta, Haval Jolion, LADA Niva Travel, LADA Vesta и Tenet T7, передает портал REGIONS .

LADA Granta

Востребованность у жителей региона, согласно предоставленным сведениям, сконцентрирована на модификации с 90-сильным двигателем объемом 1,6 литра в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Данная версия, по словам специалистов, значительно опережает по популярности вариант со 106-сильным мотором, спрос на который ниже примерно в три раза. Лидирующие позиции по числу запросов занимают комплектации «Стандарт плюс», где средняя цена составляет около 850 тысяч рублей, и «Классик» с ценником порядка 987 тысяч рублей.

Haval Jolion

Что касается китайского кроссовера, покупатели из Подмосковья, по данным экспертов, чаще всего отдают предпочтение переднеприводным версиям с 1,5-литровым двигателем мощностью 143 лошадиные силы. Наибольшим спросом пользуется модификация с 6-ступенчатой «механикой», хотя модель также агрегатируется с 7-диапазонным «роботом». Самой востребованной комплектацией аналитики называют «Оптимум», интерес к которой за год вырос на 29%. При этом базовая версия потеряла популярность, а комплектация «Комфорт», хотя и входит в топ, встречается в продаже достаточно редко.

LADA Niva Travel

Данные по внедорожнику указывают на то, что модификация с 1,8-литровым двигателем мощностью 90 лошадиных сил пользуется в 1,5 раза большим спросом, чем версия с 83-сильным агрегатом. Оба мотора, как отмечается, работают в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач и имеют полный привод. Наиболее часто покупатели рассматривают исполнения «Классик» (около 1,4 млн рублей) и «Техно» (около 1,8 млн рублей). Комплектация «Драйв» (1,7 млн рублей) также востребована, но в меньшей степени.

Tenet T7

Кроссоверы Tenet T7, по данным платформы, предлагаются с 1,6-литровым турбированным двигателем на 150 л. с. и 7-ступенчатым «роботом». Моноприводные версии, как сообщается, на треть популярнее полноприводных. Локализованный автомобиль в комплектации «Актив» стоимостью около 2,5 млн рублей является наиболее востребованным: спрос на него в 2,5 раза выше, чем на топовую версию «Прайм» (2,9 млн рублей).

Solaris HC

Еще одна популярная модель, отмеченная в исследовании, — Solaris HC. Как пояснили эксперты, наибольшим интересом у пользователей из Подмосковья пользуется версия с 1,6-литровым 123-сильным двигателем. Данный силовой агрегат агрегатируется с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Вдвое меньший спрос, по данным аналитиков, наблюдается на переднеприводные версии со 150-сильным мотором. Кроссоверы с «младшим» двигателем доступны в комплектациях «Прайм» и «Классик», которые пользуются сопоставимым спросом. «Старшая» версия «Фэмили» (около 3 млн рублей) почти в 1,5 раза популярнее «Лайфстайла».