Электрички на МЦД-3 отстают от графика по техническим причинам
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Пригородные поезда на Казанском направлении Московской железной дороги, в том числе МЦД-3, следуют с отклонением от графика, сообщила пресс-служба МЖД.
Речь идет о поездах, направляющихся в сторону Москвы, уточнили в компании. Поводом для задержек стали технические причины.
Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства. В настоящее время принимаются все меры для сокращения опоздания задержанных электричек.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по ликвидации затора в районе Малых Вязем.