Губернатор Подмосковья рассказал о планах по ликвидации пробки в районе Малых Вязем

Пробку в районе Малых Вязем в Одинцовском округе планируют ликвидировать, сообщил в своих социальных сетях губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня ощутил на себе пробку в районе Малых Вязем. Ситуация у ЦКАДа непростая: два светофора, два перекрестка, железнодорожный переезд. При поддержке президента [России Владимира Путина] планируем распутать этот «клубок» к концу года», — написал он.

По словам Воробьева, для этих целей планируют построить путепроводы ж/д-путями Смоленского направления, через Можайское шоссе и через улицу Ямскую, тоннель в районе примыкания в северной части ЦКАДа и мост через реку Большая Вяземка. Губернатор добавил что в регионе также планируют построить еще шесть развязок на ЦКАДе. Наиболее крупные — с Дмитровским, Щелковским и Фряновским шоссе.

«Президент развитие дороги поддержал. Начнем строительство новых съездов в 2025–2026 годах», — заключил Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.