Электросамокаты набирают все большую популярность среди жителей и гостей Подмосковья

«При этом нарастает дискуссия о том, что некоторые пользователи СИМ не соблюдают правила дорожного движения и создают угрозу для пешеходов. В основном это такие нарушения, как передвижение вдвоем на одном электросамокате, проезд по зебре и парковка в неположенном месте. За такие нарушения сервис проката может заблокировать аренду, кроме этого, законодательством предусмотрены штрафы», — подчеркнул Гаджиев.