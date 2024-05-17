Электросамокаты набирают все большую популярность среди жителей и гостей Подмосковья
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С начала открытия сезона в Подмосковье зафиксировали уже более трех миллионов поездок на электросамокатах. Об этом рассказал председатель комитета Московской областной Думы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.
«При этом нарастает дискуссия о том, что некоторые пользователи СИМ не соблюдают правила дорожного движения и создают угрозу для пешеходов. В основном это такие нарушения, как передвижение вдвоем на одном электросамокате, проезд по зебре и парковка в неположенном месте. За такие нарушения сервис проката может заблокировать аренду, кроме этого, законодательством предусмотрены штрафы», — подчеркнул Гаджиев.
Напоминаем, что ездить вдвоем на одном электросамокате запрещено, а езду вдвоем согласно ч.2 ст. 12.29 КоАП РФ предусмотрен административный штраф в размере 800 руб.
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