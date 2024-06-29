Эндокринолог Кушитерова предупредила о напитке-провокаторе хронического панкреатита

В большинстве случаев поджелудочную железу губят высокоградусные напитки. Об этом в беседе с «Газетой.ру» рассказала врач-эндокринолог сети Амина Кушитерова.

Большинство (60-70%) случаев развития панкреатита происходят из-за алкоголя. Этот губительный напиток провоцирует поджелудочную железу работать активнее, выделять больше ферментов, что вызывает спазм сфинктера Одди. Он отвечает за перемещение желчи из печени и сока поджелудки в двенадцатиперстную кишку. Постоянные помехи в этой работе, алкогольная интоксикация, грозят нарушениями и воспалением.

«Существенно усиливает токсический эффект этанола табакокурение. Оно повышает риск развития и прогрессирования хронического панкреатита, а также увеличивает смертность от этого заболевания», — добавила Кушитерова.

Также на развитие панкреатита влияет однообразный рацион, отсутствие режима питания, вредная пища, низкая физическая активность. Вредные привычки усугубляют состояние всех органов и способны ударить в любой момент по системе, вызывая заболевания и проблемы с работой органов.

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