Врач Боярко рассказал о самой опасной уличной еде

Стрит фуд вреден не только для фигуры, но и может таить в себе опасные инфекции. Об этом в беседе с сайтом aif.ru рассказал врач — гастроэнтеролог Алексей Боярко.

Токсикоинфекции, сальмонеллез, дизентерия: это лишь малый список того, что можно получить от уличной еды. По словам врача, остерегаться нужно быстрых блюд точек стрит-фуда, где используется молоко, яйца, сыр и колбаса. Нередко на этом экономят производители. Часто салаты и другие перекусы разбавляют майонезом, что также может перекрыть вкус несвежих продуктов.

Как отметил специалист, отравиться можно шаурмой, хот-догом, питой, кебабами и другими перекусами.

«Особую опасность представляет еда, приготовленная в передвижных точках и временных уличных кафе. В отличие от крупных заведений общепита, в таких киосках нет необходимых условий для соблюдения санитарных норм — ограничение места не позволяют разместить санузел и оборудовать кухню. По соседству с такими заведениями часто селятся грызуны и насекомые, которые могут быть разносчиками опасных инфекций. Кроме этого, покупатели уличной еды не имеют возможности вымыть руки, а значит рискуют получить пищевое расстройство», — объяснил врач.

Боярко отметил, что нужно выбирать проверенные точки питания, а лучше рестораны быстрого питания и кафе, которых в случае чего можно привлечь к ответственности. К сожалению, на практике не многие люди действительно разбираются в причинах отравлений и обращаются в соответствующие инстанции.

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