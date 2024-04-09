Еще два дополнительных турникетных павильона оборудовали на станции Пушкино

На станции Пушкино в Московской области заработали два дополнительных турникетных павильона на 16 проходов — по восемь каждый. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.

Примечательно, что теперь учитывая все работающие павильоны пассажирам ЦППК доступны почти шестьдесят проходов, тем самым позволив повысить пропускную способность станции в часы пик 684 человек в минуту.

Накануне в рамках традиционного совещания губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность системной работы по устранению ям и подтоплений на дорогах и во дворах.