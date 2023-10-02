Еще два подмосковных учреждения получили новые рентген-аппараты

Два медицинских учреждения Подмосковья получили новые рентген-аппараты, передает Минздрав региона. Это областной центр охраны материнства и детства, а также областной противотуберкулезный диспансер.

Новое оборудование произведено в России. Оно обладает низкой лучевой нагрузкой и позволяет получать изображения высокого качества. Полученные снимки будут храниться в цифровом формате.

По словам первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой, на закупку оборудования выделили около 45 миллионов рублей. В целом в рамках программы по замене устаревшей медицинской техники в области обновили 68 единиц тяжелого оборудования. На эти цели выделили 1,2 миллиарда рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о модернизации стационаров в муниципалитетах.