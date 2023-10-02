Губернатор Воробьев: в Подмосковье активно модернизируют стационары

Ремонт и переоснащение медицинских учреждений обсудили на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с региональным Правительством и главами округов. Он также напомнил, что работа в этой сфере идет не первый год.

«Сначала мы ремонтировали капитально детские поликлиники, приводили их к стандарту. Затем взрослые. Сейчас идет большая программа по стационарам. В стационарах важно все», - подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил, что внимание уделяют, в том числе, удобному расположению тяжелого оборудования – сейчас его устанавливают на первых этажах, и питанию, и палатам.

«И большие ресурсы мы направляем, потому что есть огромный запрос», - добавил губернатор.

Он отметил, что все со временем устаревает, но капитальный ремонт в сочетании с техническим оснащением в здравоохранении дают хорошие результаты. Это особенно важно, когда территория растет и развивается. Обновление многих объектов запланировано на 2023 и 2024 годы.