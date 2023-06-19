Еще два рентген-аппарата установили в поликлиниках Подмосковья

В двух поликлиниках, расположенных при Павлово-Посадской и Балашихинской больницах, установили два рентген-аппарата, сообщили в областном Минздраве. Новая техника будет отвечать всем современным требованиям, на ее закупку направили около 36 миллионов рублей.

Всего в области в рамках программы по замене тяжелого оборудования в этом году установили 20 новых единиц медтехники, отметила Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова. Добавим, что технику закупают по поручению, которое дал глава Подмосковья Андрей Воробьев в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Ранее губернатор отметил, что нужно привлекать инвесторов в экономику Подмосковья.