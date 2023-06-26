Еще один дом ЖК «Лайково» в Одинцовском округе получил кадастровый номер

Еще один дом жилого комплекса «Лайково» в Одинцовском городском округе поставлен на кадастр. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Кадастровый номер получил дом под номером 20. Оперативная постановка на учет произошла благодаря совместной работе областного Минжилполитики и Управления Росреестра.

Постановка дома на кадастровый учет дает гражданам возможность осуществлять ряд юридических действий, в том числе оформить право собственности на квартиры и получить регистрацию по месту жительства, напомнили в министерстве.

Жилой комплекс «Лайково» начал возводить застройщик, который не справился с обязательствами и был признан банкротом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о проводимой в регионе работе по восстановлению прав дольщиков.