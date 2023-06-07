Андрей Воробьев рассказал о работе по восстановлению прав дольщиков
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В течение 2023 года последние 12 тыс. дольщиков в Подмосковье получат ключи от своих квартир, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Отдельная тема, о которой я докладывал президенту (Владимиру Путину – ред.), – это тяжелое наследие Подмосковья, это дольщики», – сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона.
По его словам, за все эти годы по разным причинам в Московской области было 117 тыс. обманутых дольщиков, 105,4 тыс. из них получили заветные ключи от квартир или денежные компенсации.
«Мы в этом году, а такое поручение есть, должны выдать последние 12 тыс. ключей нашим дольщикам», – заявил губернатор.