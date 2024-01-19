Еще один объект сетевой торговли открыли в Мытищах

Торговая сеть «Лента» открыла магазин нового формата «Супер Лента» в деревне Пирогово городского округа Мытищи. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Площадь нового объекта составляет 592 квадратных метра, в нем обустроили три обычных кассы и четыре кассы самообслуживания. В ассортименте представлены более 6,7 тысячи товаров, уточнили в ведомстве. Рядом с магазином для покупателей расположена парковка, рассчитанная на 25 автомобилей.

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