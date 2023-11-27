Еще одна группа из 11 пленников ХАМАС выехала в сторону Израиля

Армия Израиля получила от комитета Красного Креста заверения в том, что в сторону израильской территории в настоящее время направляется очередная освобожденная из сектора Газа группа заложников ХАМАС.

Как заявили в пресс-службе ЦАХАЛ, среди освобожденных палестинскими боевиками пленных находятся граждане Франции, Германии и Аргентины.

«Основываясь на информации, которая была получена от Красного Креста, 11 заложников в настоящий момент находятся в пути к израильской территории», — приводится в публикации ЦАХАЛ в соцсетях.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».