Еще одна станция метрополитена в Киеве начала протекать

На станции метро «Выдубичи», которая входит в метро украинской столицы, начал протекать потолок. С него стала капать вода. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

По версии этого издания, метрополитен продолжает активно протекать. К предыдущим станциям, которые затапливало до этого, присоединилась новая. На этот раз это станция «Выричи».

«В Киеве продолжает протекать метрополитен. Вода капает с потолка», - сообщили журналисты.

Руководство метрополитена объяснило при этом появление воды аварией на водопроводе. Данная станция находится на Сырецко-Печерской линии, через нее проходит до 36 тысяч человек каждые сутки.

До этого депутат Киевского совета Витренко допустил, что столица Украины весной может уподобиться Венеции и обзавестись собственным каналом, по которому можно будет плавать в лодках. Только канал этот будет уникальным, поскольку проходит под землей.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко отверг все, по его словам, инсинуации. Он не верит в возможность затопления подземки, а все сообщения на данный счет он обозвал ложью. Движение на уже затопленной ветке метро, по утверждению градоначальника, возобновится уже в конце лета.