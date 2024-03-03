Мэр Киева Кличко попытался посмотреть в завтрашний день из тоннеля киевского метро

Мэр Киева Кличко спустился в метро украинской столицы, где у него журналисты поинтересовались, когда будет запущено движение по затопленной синей ветке подземки.

В интервью Deutsche Welle киевский мэр как всегда был витиеват и косноязычен.

«Сейчас мы не готовы четко сказать, но наша задача сделать до лета конца это», — выпалил Кличко.

На этом мэр Киева не ограничился и в продолжение темы сделал странное заявление, что, по его мнению, якобы на сегодняшний день «угрозы затопления метрополитена не существует», а вся появлявшаяся в СМИ информация об этом является откровенной «ложью».

«Это ложь. Точка. И я хочу, чтобы все опирались на выводы специалистов, а не на каких-то людей, которые вообще не имеют никакого понимания, даже образования, знаний, что касается транспортной инфраструктуры», — сказал Кличко со знанием строительства метрополитена.

Ранее мы писали, что киевский мэр Виталий Кличко внезапно впал в ступор в прямом эфире канала «КИЕВ24», беседуя с журналистами в аварийном тоннеле столичного метро.