Российские бойцы в Херсонской области ликвидировали американскую реактивную установку залпового огня HIMARS, поставленную США в ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря губернатора региона Владимира Сальдо Владимира Василенко.

Как пояснил собеседник агентства, согласно предварительным данным, удар по вражеской технике наносился из российского ракетного комплекса «Искандер».

«Сегодня подразделениями группировки войск «Днепр» уничтожена установка HIMARS в районе границы Херсонской области с Николаевской», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что за минувшие сутки это уже третья по счету американская HIMARS, уничтоженная российскими войсками в зоне СВО. Ранее мы писали, что данные вражеские установки РСЗО были взорваны на Донецком направлении в тылу ВСУ в районе Никаноровки.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.