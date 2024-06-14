Еще одну услугу оптимизировали на региональном портале госуслуг в Подмосковье

Срок предоставления и список необходимых документов сократили почти в два раза для услуги услуга «Подача уведомлений о начале сноса объекта и о завершении сноса» на региональном портале госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Отмечается, что теперь услуга предоставляется в течение четырех рабочих дней вместо семи, а список необходимых документов сокращен с одиннадцати до шести. Также в онлайн-форме появились два «умных» сервиса.

Со слов главы ведомства Надежды Куртяник, один по указанному в онлайн-форме кадастровому номеру земельного участка автоматически заполняет адрес сносимого объекта, а второй — проверяет наличие на нем обременений».

Напоминаем, что уведомление о планируемом сносе объекта необходимо направлять не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала выполнения работ. Уведомлять о завершении сноса следует в течение 7 рабочих дней после завершения работ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в России есть высокий запрос на цифровизацию.