Губернатор Подмосковья: в России есть высокий запрос на цифровизацию

«Сегодня запрос на цифровизацию очень высокий. 115 миллионов человек в нашей стране. Вдумайтесь, 115, если прибавить еще [пользователей] до 14 лет — тех, кто не может зарегистрироваться — практически все сегодня находятся в «Госуслугах», — подчеркнул губернатор.