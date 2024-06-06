Губернатор Подмосковья: в России есть высокий запрос на цифровизацию
Фото: [Антон Чернов]
В России на сегодняшний день есть очень высокий запрос на цифровизацию. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе выступления на сессии «Биометрия: мифы, возможности, тренды» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Сегодня запрос на цифровизацию очень высокий. 115 миллионов человек в нашей стране. Вдумайтесь, 115, если прибавить еще [пользователей] до 14 лет — тех, кто не может зарегистрироваться — практически все сегодня находятся в «Госуслугах», — подчеркнул губернатор.
Воробьев отметил, что россияне добровольно регистрируются на портале.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.