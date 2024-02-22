Еще одну земельную услугу перенесли для удобства жителей Подмосковья в «цифру»
Фото: [Медиасток.рф]
В электронный формат перевели согласование границ земельных участков, прилегающих к полосе отвода муниципальных или региональных автомобильных дорог. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Отмечается, что благодаря переводу в электронный формат срок предоставления удалось уменьшить более чем вдвое до 10 рабочих дней. Напоминаем, что согласовывать границы земельных участков, примыкающих к полосе отвода автомобильных дорог, необходимо для уточнения границ участков, которые находятся в собственности юридических или физических лиц.
Примечательно, что на сегодняшний день на региональном портале для жителей и бизнеса Подмосковья доступно более девяноста услуг по вопросам земли и стройки.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что новый водовод в Люберцах обеспечит чистой питьевой водой более шестидесяти тысяч жителей.