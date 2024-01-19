Еще пять новых домов появятся в составе подмосковного ЖК «Пригород Лесное»

Ожидается, что пять домов жилой площадью более 106 тысяч квадратных метров переменной этажности в 15-17 этажей расположатся рядом с Малым Людовинским прудом и зеленой долиной реки Людовна. В них запроектировано более двух с половиной тысяч квартир различной планировки. Дополнительные места для хранения личных вещей организуют в колясочных на первом этаже и в кладовых на подземном уровне.

Новую очередь жилого комплекса «Пригород Лесное» планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году. В перспективе в проекте появятся в общей сложности девять школ и почти двадцать детских садов, большая поликлиника на 1000 посещений в смену, больница и торговый центр. Полностью реализовать весь проект запланировано в 2032 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с Крещением.