Еще пять новых корпусов построят в составе ЖК «Катуар» в Мытищах

Министерство жилищной политики Московской области выдало девелоперу ЖК «Катуар» ГК «Ферро-Строй» разрешение на строительство пяти новых корпусов в городском округе Мытищи. Об этом сообщает ведомство.

Отмечается, что данные корпуса рассчитаны на 321 квартиру. На первых этажах запланированы коммерческие помещения, также в первом корпусе появится полностью укомплектованный бесплатный медицинский центр врача общей практики.

Известно, что на территории жилого комплекса «Катуар» уже введен в эксплуатацию и открыт детский сад на двести воспитанников, а также строится школа для 1100 учеников.

Ранее в подмосковном Сергиевом Посаде губернатор Андрей Воробьев дал старт четвертому всероссийскому онлайн-голосованию за объекты благоустройства.