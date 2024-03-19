Еще пять новых корпусов построят в составе ЖК «Катуар» в Мытищах
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Министерство жилищной политики Московской области выдало девелоперу ЖК «Катуар» ГК «Ферро-Строй» разрешение на строительство пяти новых корпусов в городском округе Мытищи. Об этом сообщает ведомство.
Отмечается, что данные корпуса рассчитаны на 321 квартиру. На первых этажах запланированы коммерческие помещения, также в первом корпусе появится полностью укомплектованный бесплатный медицинский центр врача общей практики.
Известно, что на территории жилого комплекса «Катуар» уже введен в эксплуатацию и открыт детский сад на двести воспитанников, а также строится школа для 1100 учеников.
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