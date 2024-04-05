Еще почти двадцать аттракционов подготовили к работе в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минэкологии МО]
Инспекторы гостехнадзора Министерства экологии и природопользования Московской области за неделю проверили работу 17 аттракционов Подмосковья, нарушений законодательства, регулирующего их безопасную эксплуатацию, выявлено не было. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Проверка аттракционов является необходимой мерой для обеспечения безопасности посетителей парков аттракционов и развлекательных центров. Это важный процесс, который позволяет выявить и устранить потенциальные проблемы, связанные с состоянием и работоспособностью аттракционов, оборудования и инфраструктуры», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
По его словам, подобные проверки позволяют не допустить аварий и несчастных случаев при эксплуатации каруселей, а также обеспечить безопасность и комфорт посетителей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.