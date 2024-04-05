Еще почти двадцать аттракционов подготовили к работе в Подмосковье

«Проверка аттракционов является необходимой мерой для обеспечения безопасности посетителей парков аттракционов и развлекательных центров. Это важный процесс, который позволяет выявить и устранить потенциальные проблемы, связанные с состоянием и работоспособностью аттракционов, оборудования и инфраструктуры», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.