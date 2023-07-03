Еще почти тридцать коммерческих объектов возведут в Подмосковье

За неделю в ЦСС при областном Правительстве поступили еще 25 новых коммерческих проектов, которые будут реализованы в ближайшее время, сообщили в Министерстве жилищной политики региона.

Так, в Электростали построят складское здание, в Мытищах — бассейн, в Богородском — производственно-складское здание, в Солнечногорске — цех, где будут производить пивные напитки. Кроме того, в Подольске появится логистический комплекс, в Шаховском — животноводческий молочный комплекс и другие объекты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и зампред правительства России Марат Хуснуллин обсудили вопросы социально-экономического развития региона.