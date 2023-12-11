«Еще полгода, может и меньше»: выяснилось, когда появится по-настоящему умный ИИ

По-настоящему умные нейросети могут появиться в течение полугода. Об этом рассказал эксперт по внедрению ИИ в бизнес-процессы Михаил Ларькин.

Недавно Google презентовала свою улучшенную модель нейросети — Gemin, аналог ChatGPT. Она работает на базе поисковика Bard. Эксперты уже заговорили о том, что этот искусственный интеллект «убьет» своего главного конкурента.

На видео Gemini разговаривает с человеком и узнает разные предметы в реальном времени через камеру. ИИ превосходит ChatGPT почти по всем параметрам.

Однако, как выяснилось позже, искусственный интеллект просто узнавал отдельные картинки и отвечал на заранее написанные вопросы. Корпорация немного приукрасила, что умеет ее новая нейросеть. В Google объяснили, что сделали это для того, чтобы «вдохновить программистов создавать по-настоящему умные компьютерные программы».

Экспертное сообщество осудило IT-гиганта, назвав случившееся обманом, однако, как считает Ларькин, такие программы уже сегодня имеют шанс стать реальностью.

«С одной стороны, не очень хорошо, что компания показала то, чего на самом деле нет, но с другой стороны, я, как человек понимающий, как все это работает изнутри, могу сказать, что еще два года назад нечто подобное было нереальным, а сегодня кажется вполне возможным», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Более того, добавил он, уже сейчас начинают выходить подобные продукты по всему миру, лишь немного слабее того, что показали на презентации.

«Еще полгода, а может и меньше, и мы действительно сможем воспользоваться такой нейросетью и внедрять ее в жизнь, приблизившись к сюжету фильма «Она», где программа выполняла любое желание пользователя», — подытожил он.

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