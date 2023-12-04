Программист Тея Фогель обнаружила, что нейросеть ChatGPT выдает более подробные и содержательные ответы на вопросы после предложения о вознаграждении. Благодаря этому стандартный ответ длиной 3024 символа увеличивался до 3360 знаков. Об этом она сообщила на своей странице в соцсетях.

IT-эксперт, продюсер и бизнес-эдвайзер Кристина Бэль объяснила, как нейросеть могла обучиться такой модели поведения, и назвала другие способы улучшить качество ее ответов.

Специалист отметила, что нейросетевые модели обучаются на больших массивах данных. В случае с ChatGPT это массив текстов и кодов, в котором та ищет закономерности и генерирует на их основе свои ответы.

«При вопросе о чаевых нейросеть, имея представление из других текстов, что чаевые стимулируют оказывать более качественные услуги, могла принять это за истину и выдавать более качественный результат», — пояснила Бэль в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По ее словам, ИИ скопировал модель поведения, которая распространена в нашем обществе. Основываясь на изученных данных, нейросеть воспроизвела идентичную реакцию.

«Все можно купить, даже лояльное отношение нейросети. Шутки шутками, но не рекомендую предлагать чаевые нейросетям. Из-за этого может снизиться качество ответов, если пользователь не предложил вознаграждения. К тому же, есть и другие способы получить качественный ответ», — отметила специалист.

Чтобы повысить качество ответа искусственного интеллекта, Бэль посоветовала добавить к запросу предложения по типу «это очень важно для сдачи экзамена», «от этого зависит мой карьерный рост» или «это важно для процветания моего бизнеса».

«Благодаря этому ответы становятся качественнее, длиннее и содержательнее. ИИ выдает лучшие результаты, когда есть дополнительное условие, ориентирующее на успех пользователя и повышающее важность его работы», — заключила IT-эксперт.

Ранее в МГУ создали нейросеть с «долговременной» человеческой памятью.