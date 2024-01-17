Еще три новых рентген-аппарата установили в больницах Подмосковья

Еще три новых цифровых рентген-аппарата установили в больницах региона, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области. Оборудование закупили в рамках нацпроекта «Здравоохранение» за 60 миллионов рублей.

«Мы продолжаем замену устаревшего тяжелого оборудования на современное. Цифровые рентген-аппараты позволяют проводить более точную диагностику при низкой лучевой нагрузке», - отметила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова.

Новые аппараты установили в хирургическом корпусе Наро-Фоминской больницы в Селятино и в Московском областном госпитале ветеранов войн. Пройти обследование можно бесплатно по полису ОМС.

Рентген-кабинет в Селятино открыт круглосуточно. На новом аппарате планируется проводить до 130 исследований в сутки. Сейчас оборудование работает в тестовом режиме. В госпитале установили два аппарата. В планах — проведение свыше семи с половиной тысяч обследований в год.

«Если говорить о преимуществах «цифры», то они очевидны: это и более высокое качество снимков, и минимальное время на проведение исследования», - добавил рентгенолог Наро-Фоминской больницы Никита Молчанов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что строительство областной больницы в Балашихе начнется в 2024 году.