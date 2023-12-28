Губернатор Подмосковья: строительство областной больницы в Балашихе начнется в 2024 году

Активное строительство новой областной больницы в Балашихе начнется в марте следующего года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».

«Благодаря поддержке президента мы приступаем к строительству <…> госпиталя, который будет оснащен всем необходимым. <…> Он очень нужен. <…> Этот проект начинается с марта — уже в активной фазе начнется строительство», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Андрей Воробьев также рассказал о возведении в Красногорске крупного детского клинического центра, который будет носить имя легендарного доктора Леонида Рошаля. Медицинское учреждение откроется летом 2024 года. По словам губернатора, главный врач уже сформировал команду специалистов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщал, что областной госпиталь в Балашихе будет рассчитан на 1,2 тысячи коек и 300 посещений в смену. Госконтракт на строительство медицинского учреждения был заключен в начале декабря.