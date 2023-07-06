«Если бы во времена апостола Павла был интернет, он бы его использовал»: священник рассказал о технологиях в религии

Современные технологии и интернет проникают во все сферы нашей жизни, в том числе духовную.

Настоятель храма Святого князя Владимира в Новогиреево, протоиерей Алексей Батаногов дал оценку этому явлению.

«Разумеется, верующие, православные люди используют современные технологии как в повседневности, так и в церковной жизни. Наверное, никого уже не удивишь тем, что у каждого храма есть интернет-сайт, страницы в разных соцсестях. Это удобно, можно доводить информацию до прихожан», — рассказал отец Алексей корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

К примеру, на сайте храма бывает расписание богослужений, его история. Большой толчок использованию интернет-технологий дала пандемия, когда верующие, сидя дома, могли увидеть трансляцию богослужений и подать через сайт храма с помощью Telegram записку о здравии или упокоении.

Многие священники сейчас тоже имеют свои страницы на интернет-площадках. Для них это возможность доносить слово Божье до читателей. Однако, отметил собеседник, что при использовании интернета можно попасть и в искушение. Он наводнен не только полезным контентом, но и вредоносным.

«Если бы во времена апостола Павла был интернет, они бы, конечно, использовали его для проповедей. Однако надо помнить, что полноценное участие в богослужении и церковных таинствах через интернет невозможно. Конечно, молиться следует в стенах храма. Верующие должны приходить в храм для исповеди, причастия», — отметил отец Алексей.

Собеседник также добавил, что свеча — это символ молитвы и пожертвование в храм. Можно сделать пожертвование через сайт храма, а свечу нарисовать на интернет-странице. Но все-таки разжигание свечи своими руками более привычно, это помогает молиться.

Ранее священник Мальцев рассказал, почему опасно врать онкобольным.