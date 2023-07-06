Священник Мальцев рассказал, почему опасно врать онкобольным

Бывают ситуации, в которых человек может соврать, а может лишь утаить часть информации. Настоятель храма новомучеников и исповедников Церкви русской Ейской и Тимошевской епархии Константин Мальцев рассказал, в каком случае умалчивание может быть приравнено ко лжи и будет считаться грехом.

Иногда даже молчание «во благо» может повлечь за собой негативные последствия с духовной точки зрения. Священник объяснил, как это происходит.

«Допустим, у человека онкология, и ему родственники не хотят говорить, чтобы его не расстраивать, чтобы он дольше пожил. С одной стороны, это человечно, но с другой стороны у него отнимают время, за которое он мог бы исправить какие-то свои жизненные ошибки, покаяться», — заявил иерей в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Отец Константин отметил, что в некоторых случаях люди исцелялись от рака, начиная молиться, исповедоваться и причащаться.

«Умолчание в данном случае предстает в виде медвежьей услуги. Соврали, что будет жить, и у человека нет главного — духовной мотивации», — пояснил Мальцев.

Однако священнослужитель подчеркнул, что в некоторых случаях лишняя информация может стать соблазном.

«Иногда лучше промолчать, чем дать человеку возможность сделать из мухи слона. Тогда это может быть и беда, и грех, и все остальное. Поэтому чаще всего нужно смотреть индивидуально в той или иной ситуации. Нужно проявить смирение», — добавил отец Константин.

Таким образом, молчание становится грехом лишь тогда, когда приводит к ужасным последствиям, заключает священник.

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