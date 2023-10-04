«Есть риск попасть в созависимые отношения»: сможет ли Клава Кока быть счастлива с Александром Повериным

Закончилось шоу «Сердце Клавы», в рамках которого несколько мужчин пытались покорить известную певицу Клаву Коку. Определиться с выбором ей помогала самая известная сваха России Роза Сябитова.

Выбрала пустышку

По итогу жарких любовных баталий среди 12 претендентов на сердце Клавы нашелся один победитель — блогер и модель Александр Поверин. Но в соцсетях выбор исполнительницы хита «Покинула чат» не одобрили.

Подписчики оказались разочарованы, припомнив артистке ее слова о том, что она мечтает о мужчине, который не станет пиариться за ее счет, который мечтает о семье. По мнению поклонников, Поверин уж точно не подходит под эти характеристики и на самом деле является пустышкой.

Фото: [ Роман Пименов/ТАСС ]

Оба — птицы

Однако, как рассказала психолог Надежда Веверица, построить гармоничные отношения можно с кем угодно. Вопрос лишь в том, как это делать, ведь «растет только то, что мы поливаем».

«Если Клава будет строить отношения так, как ей рекомендовала главная сваха страны, держа в уме, что женщина — птица, а мужчина — крылья, мягко говоря, не знаю, может ли это закончиться чем-то полезным или дельным для Клавы. Потому что когда женщина считает себя целостной только благодаря мужчине, есть риск попасть в созависимые отношения», — рассказала эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседницы, в таких отношениях, как правило, женщина зависит от мужчины во всех планах: финансовом, эмоциональном, духовном, интеллектуальном, но такого рода союз едва ли можно назвать счастливым.

Фото: [ Соцсети ]

«Счастливые отношения строятся по принципу партнерства: «Я — целостный, и ты — целостный». Если мы говорим метафорой свахи, то женщина — это птица, и мужчина — это птица. Они создают пару и вместе летят. Как только один из партнеров начинает считать себя неполноценным без другого, это очень плохо заканчивается или может даже не начаться», — уточнила Веверица.

Впрочем, судя по комментарию Клавы о том, что она рядом с Повериным чувствует себя физически хорошо, это позитивный признак, добавила психолог.

Ранее было названо качество, которое мешает Клаве Коке найти партнера.