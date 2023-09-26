«Не чувствуется женская слабость»: названо качество, которое мешает Клаве Коке найти партнера

На телевидении выходит шоу «Сердце Клавы», в котором несколько парней пытаются расположить к себе известную певицу Клаву Коку, показав ей свою готовность к серьезным отношениям и семьи.

Но, как рассказала психолог и эксперт по самоценности Надежда Веверица, у исполнительницы хита «Покинула чат» есть некоторые черты, которые могут стать преградой в построении близких отношений с мужчиной.

«Судя по образу, который мы можем наблюдать на сцене, в различных интервью и шоу, Клава сильная, мощная и самодостаточная личность. Это нужные качества, когда ты молодая девушка и пробиваешься в шоу-бизнесе. Но в Клаве не чувствуется женская слабость, хотя явно присутствует внутренняя ранимость», — отметила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Анализируя кандидатов, которые решили принять участие в шоу и претендуют на сердце Клавы, собеседница отметила, что это более мягкие парни, и это объяснимо.

«Сильный мужчина не любит конкурировать с женщиной и тем более не хочет подстраиваться, поэтому в шоу такого формата его не встретишь. Женщины с таким типажом, как у Клавы Коки, прикрывают свою уязвимость демонстрацией силы, поэтому окружающие считывают это как щит сильной независимой женщины», — считает она.

Если знаменитость ищет мужественного, сильного мужчину и равного партнера, продолжает психолог, ей нужно «сдаться» и открыть в себе мягкость.

«Это поможет сгладить внешний образ и подачу себя, открывая возможность для достойного мужчины подойти к ней. Женщина, которая проявляет небольшую уступчивость, кротость, в невербалике считывается окружающими, особенно мужчинами, как женственная», — подытожила спикер.

Ранее стало известно, что после концерта Клавы Коки в Казани горожане стали свидетелями избиения девушки.