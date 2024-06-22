Эстония без предупреждения закрыла КПП «Нарва» на границе с Россией

Сообщается, что решение ограничить движение на въезд сроком до 24 июня было принято Департаментом полиции и погранохраны Эстонии. Как стало известно журналистам, причиной указанной меры стала якобы слишком большая очередь на границе с Россией из желающих попасть в страну ЕС.

«К сожалению, нет признаков того, что действия российского пограничного контроля улучшатся в ближайшее время. В связи с этим погранпункт в выходные останется закрытым на выезд, и мы рекомендуем людям пересекать границу в Южной Эстонии», — говорится в статье.

Эстонская сторона намерена следить за ситуацией и примет дальнейшие решения об отмене ограничения на въезд с страну в соответствии с изменением ситуации на указанном КПП. Примечательно, что направление на выезд из Эстонии в РФ продолжает оставаться открытым, добавили в издании.

Ранее мы писали, что Президент Эстонии Карис подписал закон об использовании активов РФ для помощи Украине.