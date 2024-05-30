Президент Эстонии Карис подписал закон об использовании активов РФ для помощи Украине

Президент Эстонии Алар Карис подписал закон, который разрешает использовать средства от продажи российских замороженных активов для помощи ВСУ, сообщает Интерфакс .

Пресс-служба главы государства проинформировала, что передача имущества Украине возможна только при одном условии. Активы должны принадлежать компании, собственник которой активно поддерживает СВО, оказывает помощь российским военнослужащим или делает подобные публичные заявления. Просто принятых санкций для этого недостаточно.

«В качестве возмещения убытков может быть передано и использовано имущество только тех, чья причастность к совершению противоправного деяния или содействие совершению противоправного деяния установлены», — приводит в четверг пресс-служба главы государства слова Кариса.

Эстонская телерадиовещательная компания ERR подтвердила данную информацию. Некоторые юристы были уверены, что президент Эстонии не пойдет на подобные меры. Они частично нарушают конституцию страны. В Минфине России ранее уже заявили, что в случае применения Западом российских активов Кремль будет поступать аналогично.

Напомним, активы РФ были заморожены после начала СВО. Таким незаконным способом лидеры стран решили высказать недовольство против начала специальной военной операции. ЕС и США также наложили на Россию ряд санкций.

Ранее мы сообщали, что президент России Владимир Путин разрешил использовать американское имущество для компенсации нанесенного государству ущерба.