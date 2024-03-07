Эстонских военных оставили без «Пепси» и шоколадок «Марс»

Министерство обороны Эстонии откажется от шоколадок Mars и Nestlé из-за того, что они не ушли с российского рынка.

Глава ведомства Ханно Певкур дал указание убрать продукцию из торговых точек, находящихся на территории Минобороны.

Аналогичная мера коснется и других торговых марок, которые не проявили должной русофобии. В частности, эстонским военным не будут продавать продукцию PepsiCo.

Украина внесла эти компании в так называемый список «международных спонсоров войны». В январе в него была добавлена и сеть американского фастфуда Subway из-за того, что более 500 кафе сети продолжают работу в России.